Россия предупредила Европу о наступлении «кибер хаоса»

Решение Совета Евросоюза (ЕС) ввести санкции против ряда граждан и субъектов России, КНР и КНДР приведет к наступлению «кибер хаоса», заявил МИД России, передает РИА Новости.

Как считают в ведомстве, односторонние ограничения не только вредны, но и незаконны в контексте международного права. «И снова это делается без всяких оснований под далеким предлогом причастности к кибер-инцидентам в прошлом», — заявили в МИД, добавив, что политические коннотации этого хода очевидны.

Там подчеркнули, что Россия неоднократно предупреждала Европу о вреде умножения односторонних санкций. Кроме того, Москва неоднократно предлагала Евросоюзу развивать профессиональный диалог по проблемам в информационной области или, используя существующие каналы и механизмы в ООН и ОБСЕ, напомнили в министерстве.

Однако, по мнению МИД, Европа предпочитает политику одностороннего давления и ограничений серьезному разговору. «Такой подход приводит к новому политическому противостоянию и кибер хаосу», — подчеркнули в министерстве.

В МИД также указали на ложную логику Евросоюза: россияне обвиняются в причастности к кибер-инциденту 2018 года, то есть произошедшему за год до учреждения механизма кибер-санкций, который сейчас использовала Европа.

Совет ЕС в четверг, 30 июля, сообщил, что согласовал ведение индивидуальных ограничительных мер в отношении граждан и организаций России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, угрожающие Евросоюзу и государствам-членам. Под ограничительные меры попали четверо россиян, а также Главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ. Всего санкции коснулись шестерых физических лиц и трех юридических.