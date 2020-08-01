Черногория отказалась принять российских туристов

Въезд в Черногорию в связи с ограничениями из-за COVID-19 в настоящее время запрещен двум крупнейшим категориям туристов - гражданам РФ и Сербии, потери туристической отрасли в июле оцениваются в более чем 90%.

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории не принял решение об открытии границ для граждан РФ, несмотря на предложения туристической отрасли, сообщил РИА Новости источник в руководстве органа.

Согласно отчетам республиканского управления статистики Monstat, в 2019 году в индивидуальных объектах размещения в Черногории отдохнули 1,35 миллиона человек, которые провели 9,7 миллиона ночевок, причем почти 100% ночевок осуществили иностранцы. На первом месте с 29,1% россияне, затем граждане Сербии с 25,3%, после идут жители Боснии и Герцеговины с 10,6%, за ними владельцы паспортов самопровозглашенного Косово, украинцы, немцы, поляки.

Министерство туризма и устойчивого развития Черногории, по данным местных СМИ, еще 27 июля предложило властям страны открыть границы для граждан России, закрытые из-за COVID-19. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято 1 августа, что подтверждали источники РИА Новости в туристической отрасли и дипломатической сфере.

"Уважая институциональные полномочия, любезно просим вас по данному вопросу обратиться в Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT)", - заявили агентству в МИД Черногории.

"Все решения NKT обнародуем по факту, предварительно не анонсируем", - официально сообщили в Национальном координационном совете в субботу.

По данным источника агентства, власти Черногории понимают востребованность этого туристического направления для граждан России, но "решение об открытии границы для них пока не принято, когда будет принято, неизвестно".