Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 41 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 41 раз», - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, с позиций, расположенных в в селах Неркин Кармирахбур, Айгепар и Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Гаджаллы, Алибейли, Агдам и Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.