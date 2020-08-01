Биткоин впервые за год достиг отметки в 12 тысяч долларов

Стоимость одного биткоина впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тысяч долларов. Соответствующие данные торгов опубликованы на сайте CoinMarketCap.

По состоянию на 7:40 утра 2 августа стоимость биткоина, по данным портала, составила 11 922,86 долларов. Таким образом, портал, высчитывающий среднюю цену биткоина по 20 различным порталам, зафиксировал рост цены на 4,59 процента.

При этом, по информации биржи Binance, за последний час криптовалюта достигала максимального значения в 12 123,46 доллара впервые с 9 августа 2019 года.

Неделю назад, 26 июля, биткоин достиг психологической отметки в 10 тысяч долларов.