В Баку автомобиль переехал маленькую девочку
В Баку двухлетняя девочка пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия. Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Сураханском районе.
В поселке Ени Гюнешли автомобиль переехал Мамедли Омюр Асим гызы, 2018 года рождения.
С тяжкими телесными повреждениями ребенок был госпитализирован. Врачи диагностировали у О.Мамедли тупые травмы груди и живота и переломы челюстных костей. Она находится в тяжелом состоянии.
По факту ведется расследование.