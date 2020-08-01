Коронавирус не сдается: в мире уже более 18 миллионов инфицированных

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек. По данным Worldometers, жертвами инфекции стали 688 939.

Первом место в страшном рейтинге стран по числу зараженных занимают США — свыше 4,7 млн, на второй строчке — Бразилия (более 2,7 млн). Тройку замыкает Индия — свыше 1,7 млн. Россия на четвертом месте — 845,4 тыс.

По количеству умерших также лидируют Соединенные Штаты — 157,8 тыс., за ними Бразилия (93,6 тыс.), Мексика — 47,4 тыс., потом Великобритания (46,1 тыс.) и Индия (37,4 тыс.).