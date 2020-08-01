Надо постепенно отрываться от России гласит армянская политическая мысль
Армянский журналист Арам Аматуни в издании Пашиняна – газете «Айкакан Жаманак» не поскупился на критику премьер-министра страны Никола Пашиняна. В своей статье Аматуни полемизирует с главой государства, заявившем в интервью российскому РБК, что союзником России в Армении является армянский народ, а не отдельные политики.
Журналист обвиняет Пашиняна в неверном выстраивании отношений с Россией, в преждевременном, как он считает, разрыве некоторых политических и экономических связей с ней. То есть, в принципе, он тоже за сближение с Западом, но за постепенный, плавный отход от Москвы.
«И дело здесь отнюдь не в том, что в Армении происходит демократизация, а в России все идет к вечному правлению Путина, и эти процессы «генетически» несовместимы друг с другом, - пишет Амтуни. - Проблема армяно-российских отношений состоит не в этом, и ошибочным является точка зрения, что демократическая Армения и авторитарная Россия не могут тесно сотрудничать друг с другом. Более того, существует большая вероятность того, что у Армении могут возникнуть серьезные проблемы именно с демократической Россией. В действительности проблема армяно-российских отношений – в российском имперском мышлении, носителями которого являются не только державники, но и весь российский политический класс. Если у России нет иной концепции в отношении Армении, то, соответственно, нет принципиальной разницы, является ли российское государство демократическим или же авторитарным. Следовательно, проблема Армении состоит не в существующей в России политической системе, а в мышлении, безотносительно к данной системе. Российский политик-демократ, в лучшем случае, может сказать, что для его страны Армения не важна, и вообще, на нее не имеет смысла обращать внимание. Между тем, повторим, стратегическая задача Армении заключается не в этом, поскольку, если Россия присутствует на Кавказе, очень важно, чтобы Армения сотрудничала с ней. Также важно, чтобы она сотрудничала с позиций партнерства и союзничества».
Суть его рассуждений в том, что Россия для Армении – «действительно, сложнейшая проблема, но пока ей нет альтернативы». И Ереван, полагает он, в данном вопросе должен быть последовательным.
«Для этого потребуются годы. Тем не менее в значительной степени это будет зависеть не только от нее. Дело в том, что, в глобальном плане Россия сегодня действует в режиме потери своих геополитических позиций. Подобная ситуация может актуализировать необходимость иметь в лице Армении партнера. И в данном вопросе существенное значение должно иметь качество и содержание внутриармянских обсуждений темы армяно-российских отношений. В Армении, по большому счету, дискурс по поводу России сводится к следующему: кто из политических сил больше верен и служит Москве. В подобных условиях политический класс России абсолютно лишается мотивации конкурировать в Армении, обсуждать с ней партнёрское будущее с привлекательным содержанием. Необходимо изменить в Армении внутриполитический дискурс и создать такую ситуацию, когда политические силы будут соперничать не для того, чтобы посредством служения Москве прийти к власти, а чтобы Россия попыталась предложить Армении конкурентоспособные идеи, которые углубили бы партнёрские и союзнические отношения двух стран», - пишет автор.
То есть, считает Аматуни, в настоящее время не Россия нужна Армении, а Армения России, и этим надо воспользоваться, получить от такой ситуации все возможные преференции и дивиденды. Ну а потом можно и отвернуться от своего союзника и партнера.
Все заявления Пашиняна о том, что союзником России является армянский народ, не соответствуют действительности и даже оскорбляют этот самый народ, который давно рвется на Запад, к свободе и благоденствию, надо только немного подождать...
И если Аматуни свою враждебность к Москве прикрывает псевдофилософским витийством, то армянский депутат Эдмон Марукян напрямую утверждает, что Россия и ОДКБ предали его страну.
«Армения является членом ОДКБ. Азербайджан не является членом ОДКБ. Именно поэтому ОДКБ должна осудить провокации Азербайджана и призвать только азербайджанскую сторону к прекращению огня, без всяческих бессмысленных заявлений, направленных на обе стороны. Если Россия и ОДКБ не хотят нам помочь, тогда к чему такое союзничество», - заявляет он в Twitter.
Вторит ему и редактор армянской газеты «Аравот» Арам Абрамян, припомнивший по поводу ОДКБ выражение «проку, как от козла молока».
ОДКБ, убежден Абрамян, «нисколько не гарантирует безопасность Армении, однако выход из блока чреват ухудшением отношений с Москвой, поэтому единственная реалистичная позиция - договориться с этим альянсом, существующим на бумаге, и ничего не ожидать от него». То есть позиция и этого не политика, а «представителя народа» - никакого доверия Москве, союз с ней – вынужденная, временная мера, пока западная альтернатива не станет реальностью.
В общем, как бы ни выкручивался Пашинян перед российским политическим руководством, антироссийские настроения в Армении растут не только в элите, но и среди интеллектуальной элиты, обвиняющей во всех неудачах своей страны Москву и уже во весь голос требующих деколонизации.