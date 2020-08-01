Журналист обвиняет Пашиняна в неверном выстраивании отношений с Россией, в преждевременном, как он считает, разрыве некоторых политических и экономических связей с ней. То есть, в принципе, он тоже за сближение с Западом, но за постепенный, плавный отход от Москвы.

Армянский журналист Арам Аматуни в издании Пашиняна – газете «Айкакан Жаманак» не поскупился на критику премьер-министра страны Никола Пашиняна. В своей статье Аматуни полемизирует с главой государства, заявившем в интервью российскому РБК, что союзником России в Армении является армянский народ, а не отдельные политики.

«И дело здесь отнюдь не в том, что в Армении происходит демократизация, а в России все идет к вечному правлению Путина, и эти процессы «генетически» несовместимы друг с другом, - пишет Амтуни. - Проблема армяно-российских отношений состоит не в этом, и ошибочным является точка зрения, что демократическая Армения и авторитарная Россия не могут тесно сотрудничать друг с другом. Более того, существует большая вероятность того, что у Армении могут возникнуть серьезные проблемы именно с демократической Россией. В действительности проблема армяно-российских отношений – в российском имперском мышлении, носителями которого являются не только державники, но и весь российский политический класс. Если у России нет иной концепции в отношении Армении, то, соответственно, нет принципиальной разницы, является ли российское государство демократическим или же авторитарным. Следовательно, проблема Армении состоит не в существующей в России политической системе, а в мышлении, безотносительно к данной системе. Российский политик-демократ, в лучшем случае, может сказать, что для его страны Армения не важна, и вообще, на нее не имеет смысла обращать внимание. Между тем, повторим, стратегическая задача Армении заключается не в этом, поскольку, если Россия присутствует на Кавказе, очень важно, чтобы Армения сотрудничала с ней. Также важно, чтобы она сотрудничала с позиций партнерства и союзничества».

Суть его рассуждений в том, что Россия для Армении – «действительно, сложнейшая проблема, но пока ей нет альтернативы». И Ереван, полагает он, в данном вопросе должен быть последовательным.

«Для этого потребуются годы. Тем не менее в значительной степени это будет зависеть не только от нее. Дело в том, что, в глобальном плане Россия сегодня действует в режиме потери своих геополитических позиций. Подобная ситуация может актуализировать необходимость иметь в лице Армении партнера. И в данном вопросе существенное значение должно иметь качество и содержание внутриармянских обсуждений темы армяно-российских отношений. В Армении, по большому счету, дискурс по поводу России сводится к следующему: кто из политических сил больше верен и служит Москве. В подобных условиях политический класс России абсолютно лишается мотивации конкурировать в Армении, обсуждать с ней партнёрское будущее с привлекательным содержанием. Необходимо изменить в Армении внутриполитический дискурс и создать такую ситуацию, когда политические силы будут соперничать не для того, чтобы посредством служения Москве прийти к власти, а чтобы Россия попыталась предложить Армении конкурентоспособные идеи, которые углубили бы партнёрские и союзнические отношения двух стран», - пишет автор.

То есть, считает Аматуни, в настоящее время не Россия нужна Армении, а Армения России, и этим надо воспользоваться, получить от такой ситуации все возможные преференции и дивиденды. Ну а потом можно и отвернуться от своего союзника и партнера.

Все заявления Пашиняна о том, что союзником России является армянский народ, не соответствуют действительности и даже оскорбляют этот самый народ, который давно рвется на Запад, к свободе и благоденствию, надо только немного подождать...

И если Аматуни свою враждебность к Москве прикрывает псевдофилософским витийством, то армянский депутат Эдмон Марукян напрямую утверждает, что Россия и ОДКБ предали его страну.