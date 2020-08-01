В Турции пообещали не повышать цены на отдых

"Нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключенных в 2019 году, и они продолжают действовать. Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса. Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов", — сказал он.

После возобновления авиасообщения с Россией цены на отдых в турецких отелях останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Чорабатыр отметил, что власти оказывают поддержку секторам экономики, пострадавшим из-за пандемии, в том числе туристической отрасли. Но от прогнозов по числу туристов, которых в этом году примет Турция, он отказался.

"Не только Турция, но и другие страны лишь начали открываться для туризма, но мы думаем, что наша страна находится среди предпочтений у иностранных туристов, российских в том числе", — добавил собеседник агентства.

Чорабатыр также рассказал об изменениях стандартов питания в соответствии с противоэпидемическими требованиями. В отелях, в том числе работающих по системе "все включено", правила остались прежними, но на шведском столе еду в тарелки клиентов теперь накладывает персонал. Применяются маски, дезинфекция, разметка для соблюдения социальной дистанции.

По словам собеседника агентства, отели продолжат работать, даже если среди гостей выявят больных COVID-19. Персонал учреждений проинструктирован, как действовать в подобной ситуации.