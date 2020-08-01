Израильский профессор Яков Беркун в интервью haqqin.az: “Все инфицирования ковидом происходят в закрытых помещениях, а не на открытом воздухе»

Ну и все же, победят ли люди этот зловредный, мягко говоря, вирус, чего ждать человечеству – возвращения к обычной жизни или существованию в постоянной войне с заразой? Свои мысли по этому поводу haqqin.az высказал израильский профессор Яков Беркун, ведущий специалист в области педиатрии и заболеваний иммунной системы, заведующий отделением Университетского медицинского центра «Хадасса», клинической базы медицинского факультета Еврейского университета в Иерусалиме.

У пандемии есть начало и очень смутный конец. И теперь медики, чуть не в один голос утверждавшие, что, как и всякий грипп, COVID-19, пусть и не бесследно, но скоро уйдет, стали заявлять, что нет худа без добра. Мол, мы переживаем уникальный исторический период: никогда за историю человечества здравоохранение не было в таком экстраактуальном статусе, никогда в истории не были брошены столь гигантские финансовые, технические, технологические, материальные, людские средства на его поддержку, и вообще это беспрецедентный момент, чтобы перестроить всю систему здравоохранения в мире и в каждом государстве отдельно.

Увы, лето, на которое в начале года эпидемиологи возлагали надежды как на фактор снижения коронавирусной инфекции, спасения не принесло. По данным ВОЗ, за последние пять летних недель в мире еженедельно заражаются более одного миллиона людей. Это много больше, чем весной. И в большинстве стран после некоторых послаблений вновь вводят строгий карантин.

- Итак, страны вводят карантин - уровень заражений ковидом уменьшается, отменяют ограничения - кривая заболеваемости резко идет вверх. И тогда вновь вводят карантин, снижают число заболевших, отменяют – опять скачок вверх. То есть всё по кругу… Неужели отныне так будет всегда?

- Думаю все же, что такая ситуация не станет в мире правилом жизни. Во-первых, очень много людей переболеют и будет достигнут определенный коллективный иммунитет. Во-вторых, скоро будет создана эффективная антиковидная вакцина. Уже ведутся более сотни разработок прививок в ведущих медицинских лабораториях США, Китая, Великобритании, Германии и других стран. Более 20 вакцин начали проверять на людях, а пять завершили первую фазу проверки безопасности и эффективности на небольшой группе здоровых людях. В мировых медицинских изданиях уже опубликованы результаты исследований британских, китайских и американских ученых - разработчиков вакцин. По моим предположениям, через полгода закончатся первая и вторая фаза исследований, которые будут проведены уже на большой группе людей разного возраста и с разными фоновыми заболеваниями. Затем последует третья фаза, когда исследуют несколько тысяч людей: одним делают прививку, другим нет, и наблюдают за ними в условиях обычной жизни - сколько из этих двух групп заразятся, а сколько нет. Тогда же станет известно, имеются ли от этих вакцин побочные эффекты. Ну и через полгода какая-то из фирм выйдет в финал, и люди получит долгожданную прививку от COVİD-19.

Вакцина будет проверена на большом числе людей. Только действенный и без побочных эффектов препарат будет выбран из более чем ста находящихся сейчас в разработке. Надеюсь, что никаких аргументов у антипрививочников не будет.

- В российской прессе прошла информация, что Институт Гамалеи уже создал такую вакцину. Осталось только организовать массовый выпуск…

- Скорее всего, утверждения российских специалистов о том, что у них уже есть готовая прививка, всего лишь попытка выдать желаемое за действительное. Мерилом действительного положения дел является публикация исследовательских работ в мировых научных журналах. Так положено, что любые представленные в научные издания исследования должны пройти предварительную критическую оценку и только после этого идти на публикацию. Таких опубликованных работ о результатах первой фазы пока было три: одна статья американской группы ученых, которые работают над вакциной совместно с Национальным институтом здоровья США, и две китайские группы исследователей. Со стороны России были только сообщения для прессы, а не научные публикации результатов исследований. Скорее всего, в России, да и в других странах, завершили только первую фазу испытаний вакцины.

- Как получилось, что Израиль, страна с одним из самых высоких уровней национальной медицины, поначалу успешно боровшаяся с ковидом, сейчас оказался в критическом положении из-за резкого увеличения числа заболевших?

- В самом начале пандемии в Израиле быстро на несколько недель ввели жесткий карантин. Заболеваемость ковидом сразу упала до 10-20 человек в день. Но когда карантин убрали, уровень зараженности стал катастрофически расти - до 1500-2000 человек в сутки Причем если ранее болели пожилые, тяжело болели, то сейчас заражаются молодые, но практически бессимптомно или очень легко. Поэтому реакция правительства была не слишком жесткой. Проблема в том, что в Израиле много людей, не считающих ковид угрозой и игнорирующих профилактику заболевания - ношение масок, социальное дистанцирование, самоизоляцию. Таких неадекватных в стране хватает, и это обуславливает печальные последствия в период после отмены карантина. Проблема эпидемиологии и недостаточного просвещения населения.

Однако удалось предотвратить высокую заболеваемость среди медицинского персонала, несмотря на то, что инфицированные люди посещают корпуса больниц, куда они не должны заходить. Мы разделили весь медицинский персонал на множество небольших отрядов, которые не сталкиваются друг с другом. Если бы не влияние сторонников всякого рода конспирологических теорий и непонимание простыми людьми того, что надо придерживаться элементарных правил защиты, второй волны инфекции не случилось бы.

Но вторая волна, тем не менее, в Израиль пришла. Первая достигла пика в начале апреля, но уже к началу мая практически спала. Весь май было все спокойно. Но потом ограничения сняли, и к июлю число зараженных в день достигло двух тысяч. Сейчас предпринимаются частичные меры, и число выявляемых колеблется от 1,5 до 2 тысяч. Это неприемлемо для страны с таким небольшим населением...

- С одной стороны, Европа отменяет ограничения, открываются границы, а с другой - число инфицированных неуклонно растет. Так на какой стадии пандемии находится мир по прошествии шести месяцев с начала вспышки в Ухане?

- Достаточно посмотреть на диаграмму роста ковида в мире, чтобы понять - нет никакой второй волны, а есть постоянное увеличение числа зараженных. В глобальной диаграмме пандемии нет спада, а есть только подъем. В отдельной стране могут быть волны спада и подъема - ввели карантин, и зараженность снизилось, сняли – кривая поползла вверх. Но в целом в мире эта кривая медленно, но верно тянется все выше. Эта тенденция продолжится, пока не создадут прививку или не переболеет 70-80% населения мира.

С европейцами полегче, там более дисциплинированные люди, и у них сократилось общее количество заболеваемости ковидом. Другое дело, в восточных странах, таких как Израиль или Азербайджан, где много людей считают ковид глупостью, не соблюдают меры безопасности. Страны, где люди прислушиваются к предупреждениям правительства и специалистов, могут себе позволить частично снять карантин и открыть экономику.

- Американский президент Дональд Трамп месяц назад призывал сограждан посещать кафе и рестораны, а теперь умоляет жителей южных и западных штатов даже не заглядывать в них. Кстати, есть ли статистика, где больше всего люди рискуют заразиться – в транспорте, магазине, ресторане, общественном туалете и др.?

- Рост заражений в США - это проблема, связанная с непониманием степени угрозы самим президентом Трампом. Не знаю, из каких соображений он считал ковид чем-то незначительным и даже призывал игнорировать предохранительные меры. Причем такие убийственные заявления он делал вопреки предупреждениям американских ученых. Человек искренне считал, что его шарм позволит победит вирус и не нужно принимать какие-то меры.

Насчет рисков, где больше может быть ковида на сегодняшний день, то у нас такое большое количество больных, что уже не отслеживают, где конкретно они заразились. Вообще только у 20% людей можно установить, где они заразились. Пока известно, что все инфицирования происходят в закрытых помещениях, а не на открытом воздухе. В то же время очень высок риск заражения при скоплении большого количества людей. Поэтому у нас были приняты меры по сокращению пребывания людей в закрытых пространствах. Ясно, что заражаются на свадьбах, различных торжествах и др. Также часто инфицируются при скоплении людей на молитвах в синагогах. Однозначно способствовало росту заражения открытие школ. Чем больше людей собирается в одном месте, тем больше вероятность того, что среди них есть так называемый суперзаражающий.

- Может ли возникнуть такая ситуация, что человечеству придется вернуться в полный локдаун, подобно тому, как это было в марте и апреле?

- Все может быть. Если в Израиле летальность стала бы больше, то обязательно ввели бы локдаун.

- А какое значение имеет время, за которое человек, находясь рядом с инфицированными, может заразиться? Есть ли какие-то временные показатели?

- Время нахождения в зоне риска, конечно же, имеет значение. Один из факторов в пользу того, чтобы закрыть человека в карантине, это время, в течение которого он пробыл с ковид-позитивным человеком. Общение свыше 15 минут увеличивает вероятность заражения. Соответственно, меньше этого времени - меньше риска и меньше повода отправлять в карантин.

- Периодически на страницах СМИ врачи высказывают сомнения насчет бессимптомного течения ковида. Полагают даже, что тесты в этом случае, скорее всего, «узнают» какой-то другой коронавирус, а не COVİD-19…

- Бессимптомное течение существует, но вопрос в том, как его толковать. К примеру, на слизистых горла и носа есть коронавирус, но он не попал в организм. Проверили слизистые, и выяснилось, что конкретный человек носитель коронавируса. Но надо еще определить, сколько этого вируса на слизистых, то есть вирусную нагрузку индивида. Очень скоро в этот вопрос будет привнесена ясность. Скорее всего, при бессимптомном течении у человека был сильный иммунный ответ, и поэтому признаки болезни не проявились. Или же недостаточное количество вируса попало в организм. Ответ на этот вопрос возможен после того, как будет исследовано большое число бессимптомных больных - есть ли у них антитела и др. В нашей клиники есть пациенты, которые в очень легкой форме перенесли ковид и выработали иммунитет. Бессимптомно переносящих ковид очень много в мире. Серологические исследования показали, что у 5% населения Испании имелись антитела к коронавирусу. Получается, что они когда-то им переболели и выработали иммунитет. Надо проверить, дали ли они какой-то иммунный ответ и заразятся ли в будущем. Так что не думаю, что в вопросе бессимптомного течения наличествуют массовые ошибки тестов.

- Может быть, бессимптомники это те, кто в свое время получил БЦЖ и другие вакцины?

- Наша иммунная система такая сложная, что вряд ли одна прививка значительно повысит защиту организма. В Израиле заболели около 60 тысяч человек, а умерли около 400, это примерно 0,5%. И у нас эту прививку – БЦЖ - не делают. Фактор тяжелого течения и смертности зависит и от того, насколько молодое население в стране. В начале пандемии в Израиле смертность составляла 1%-2%. Просто теперь стали лучше лечить, составлены эффективные протоколы лечения ковида. Лекарства, которые не помогали, перестали применять. Низкая смертность связана и с тем, что преимущественно болеют молодые люди, а пожилые самоизолировались. И безусловно, есть иммунологические факторы, которые влияют. Но БЦЖ кардинально не изменила картину.

- Какие еще факторы могут иметь положительное влияние на сопротивляемость организма к ковиду?

- Есть данные о влиянии окружающей среды страны и генетические факторы населения. С самого начала было понятно, что климат не играет никакой роли. Когда ковид распространялся по всему миру, в Австралии было лето. И на Зеленом континенте коронавирус свирепствовал сильнее, чем в регионах, где была зима.

- Специалисты отмечают, что сейчас рост заражений не сопровождается таким же ростом смертей. Может быть, это связано с тем, что вирус мутировал?

- Да, вирус мутирует, но на генетическим уровне никаких значительных изменений у коронавируса нет. Так что мутация никакого влияния на его вирулентность, заражаемость и угрозу для человеческого организма не оказала.

- Надо ли лечить бессимптомных больных? Многие люди с положительным ответом тестов, не имея каких либо признаков, начинают принимать арбидол и другие препараты...

- Бессимптомные больные не нуждаются в лечении. Что же касается лечения от ковида вообще, то прежде всего надо убедиться, что лекарства, которые дают против него, действительно эффективны. А не так, как это делал Трамп, которому кто-то сказал, что антималярийный препарат гидроксихлорохин может защитить от коронавируса, и он долгое время принимал абсолютно не эффективный и имеющий опасные побочные действия препарат. «Может быть» еще не означает, что надо давать эти лекарства. Любой препарат при определенных условиях может нанести вред организму. Принимать лекарства на всякий случай - это пережиток советской медицины. Поэтому при бессимптомном течении ничего принимать не надо. В этом нет никакого смысла, да еще пока у врачей нет лекарства от ковида. С таким же успехом можно пить святую воду и считать, что это поможет.

- Простой, но очень важный вопрос. Как сделать, чтобы люди носили маски?

- Ношение масок зависит от доверия людей к тем, кто к этому призывает. Возможно, врачам, журналистам, актерам личным примером следует показать необходимость соблюдения мер защиты. Во всяком случае должна быть понятная линия поведения. И не следует на ходу менять инструкции. Когда людям вначале говорят, что маски нужно носить только больным, а потом что и здоровым они необходимы, теряется доверие. Поэтому следует говорить только проверенные вещи. Кстати, хороший пример США, где вначале президент рекламировал хлорохин и говорил, что не надо закрывать экономику, но затем уверял, что надо закрывать страну.

В вопросе масок, конечно, нужны штрафы, но наказания не столь эффективны, сколько меры убеждения.