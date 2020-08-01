В России почти 5500 новых больных коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 5427, до 850 870, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5427 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1565 (28,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время пандемии в стране зарегистрировано 850 870 случаев.