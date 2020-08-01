Crew Dragon отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном отстыковался от Международной космической станции (МКС) в субботу в 19:35 по времени восточного побережья США (02:35 2 августа). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Люки на корабле и в шлюзе были закрыты приблизительно за два часа до отстыковки. В течение этого времени проводились проверки на техническую исправность и герметичность Crew Dragon. Сигнал о начале операции поступил в 02:30, в течение пяти минут были отсоединены два комплекта креплений, удерживавших корабль. После этого он в автоматическом режиме отстыковался от МКС.

Приводнение намечено на воскресенье

Приводнение корабля у берегов штата Флорида запланировано 2 августа на 21:42. Однако на случай непредвиденных ситуаций или переноса сроков возвращения из-за неблагоприятных погодных условий на борту корабля предусмотрен запас провизии как минимум на трое суток. При этом, как отметил ранее на брифинге менеджер коммерческой программы полетов Стив Стич, точное место посадки также будет зависеть от погоды. Учитываться будут такие параметры, как высота волн, сила ветра, отсутствие осадков или грозового фронта, видимость и возможности для полетов вертолетов поисково-спасательных групп.