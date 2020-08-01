Ученые перечислили продукты, которые могут защитить от рака легких

Есть несколько типов продуктов, которые могут защитить от развития рака легких. Это оранжевые и красные продукты, соя, зеленые овощи, считают индийские специалисты, сообщает Cursorinfo.

По мнению ученых, оздоровляют легкие разные виды капусты, богатые сульфорафаном, известным своими противоопухолевыми свойствами. Эффективно борются с воспалением в клетках легких богатые каротиноидами морковь, апельсины, красный сладкий перец. Также противоопухолевым действием обладают соевые продукты и жирная рыба, богатая омега-3 кислотами, которые угнетают образование раковых клеток, минимизируют воздействие на них сигаретного дыма.

Наконец, зеленые листовые овощи вроде шпината помогают предотвратить рак легких, улучшая защиту их клеток от разрушительного воздействия табачных канцерогенов.

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