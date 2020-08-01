Задержан вице-министр здравоохранения Казахстана
Задержан вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев, передает МИА Казинформ.
«Комитет по финансовому мониторингу МФ РК подтверждает факт задержания сотрудниками Службы экономических расследований вице-министра здравоохранения РК Олжаса Абишева, подозреваемого в хищении бюджетных средств», - говорится в сообщении Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Вице-министром здравоохранения РК Олжас Абишев был назначен в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.