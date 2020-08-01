Иран призвал Запад прекратить финансирование террористов

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Запад прекратить «финансировать и укрывать террористические группы, которые продолжают убивать невинных мирных жителей и бесстыдно заявляют о своей ответственности за это», сообщает Tasnim.

«Запад должен прекратить финансировать и укрывать террористов. В своих мирных убежищах в США и Европе они разжигают ненависть, агитируют и организуют убийства и хаос, бесстыдно заявляют о своей ответственности за убийство невинных иранских мирных граждан. Дымовым завесам не скрыть этого лицемерия», - написал Зариф в Twitter.

Этот твит главы МИД Ирана последовал после заявления министерства разведки страны об аресте лидера террористической группировки, базируемой в США.

Министерство позже пояснило, что нанесло серьезный удар по террористической группировке Tondar («Гром»), которая совершила теракт в 2008 году в мечети в городе Шираз в провинции Фарс. В результате теракта погибли 14 человек, 215 человек получили ранения.