Толпа армян напала на азербайджанцев в Торонто есть пострадавшие
В крупнейшем городе Канады – Торонто совершено нападение на азербайджанцев, сообщает Report.
По информации агентства, нападение произошло в районе Северный Йорк.
Семеро армян напали на двоих азербайджанцев и нанесли им увечья холодным оружием. Также повреждены автомобили, на которых передвигались азербайджанцы.
По словам очевидцев, нападавшие армяне были вооружены дубинками и ножами.
На место происшествия привлечена полиция, ведется расследование.