В крупнейшем городе Канады – Торонто совершено нападение на азербайджанцев, сообщает Report.

По информации агентства, нападение произошло в районе Северный Йорк.

Семеро армян напали на двоих азербайджанцев и нанесли им увечья холодным оружием. Также повреждены автомобили, на которых передвигались азербайджанцы.

По словам очевидцев, нападавшие армяне были вооружены дубинками и ножами.

На место происшествия привлечена полиция, ведется расследование.