В Афганистане ликвидировали «мясника ИГ»

Главу разведки ответвления «Хорасан» террористической организации «Исламское государство» ликвидировали в Афганистане. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на Национальный директорат безопасности Афганистана.

Ассадулла Оракзаи был ликвидирован в провинции Нангархар на границе с Пакистаном. Это произошло в результате спецоперации вечером 1 августа. В ИГ также подтвердили гибель своего члена.

Считается, что Оракзаи несет ответственность за организацию нападений на территории Афганистана, а также за уничтожение соперников в организации. За это он получил прозвище «мясник ИГ».

«Региональные и международные партнеры Афганистана должны помнить, что эта страна играет ключевую роль в борьбе против терроризма. Мы продолжим уничтожать террористов и их сети», — заявили в Национальном директорате безопасности.