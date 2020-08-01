Германия решила усилить борьбу с отрицанием холокоста. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на Международный альянс в память о холокосте (IHRA), членом которого недавно стала ФРГ.

IHRA занимается борьбой с отрицанием холокоста и антисемитизмом по всему миру. Теперь Берлин присоединится к альянсу и «сосредоточит усилия на борьбе с ложью, искажением фактов и тривиализацией холокоста». Для этого в стране уже создали группу экспертов, которые разработают стратегию борьбы для Германии и других государств.

В качестве примера отрицания холокоста эксперты приводят митинги и демонстрации, проходившие в период пандемии COVID-19. Их участники выступали против жестких карантинных мер, используя нацистскую нашивку, желтую звезду Давида, и полосатую форму, напоминающую одежду заключенных концлагерей.

«Если вы считаете, что все, кто проводит сравнения пандемии с холокостом, просто не хотят абсолютизировать последнее, то становитесь частью цензуры... Это сводит на нет любые дебаты о природе этого преступления», — считает немецкий культуролог Алейда Ассман. По ее мнению, иногда люди могут делать такие сравнения, чтобы лучше понять природу каких-то событий.