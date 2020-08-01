Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщает БЕЛТА.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть выросла с 37,8 доллара до 46,9 доллара за тонну.

Пошлина на прямогонный бензин выросла до 25,7 доллара (ранее она составляла 20,7 доллара). На товарный бензин, легкие и средние дистилляты пошлина увеличилась с 11,3 до 14 долларов. Такой же размер пошлины установлен в отношении дизельного топлива, бензола, смазочных и прочих масел.

Ранее Россия была единственным поставщиком нефти в Белоруссию. По соглашению 2017 года Москва поставляет 24 миллиона тонн сырья, причем шесть миллионов тонн Минск имел право направлять на реэкспорт, а экспортная пошлина поступала в белорусский бюджет.