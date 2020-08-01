Иранская разведка обыграла монархистов воскресное чтиво по горячим следам
В субботу, 1 августа, иранские власти сообщили о задержании Джамшида Шармахда, лидера националистической антиисламской организации «Королевская ассамблея Ирана» (Тондар), в которую входят эмигранты-выходцы из Ирана, проживающие в США.
Как сообщается – и это одна из главных интриг в данной новости - иранские разведчики «приняли» Шармахда в Калифорнии. Хотя ранее они пытались выманить его в Иран или дружественные Ирану арабские страны.
Но сначала – немного о «Тондаре» и самом Джамшиде Шармахде. Группировка называет себя «Шахской ассамблеей Ирана» и ставит своей целью борьбу с исламом как с религией, уничтожившей персидскую культуру, а также, ни много ни мало, - реставрацию иранской монархии. То есть – возведения на трон 80-летнего Резу Пехлеви, старшего сына свергнутого и ныне покойного шаха Мохаммеда Резы Пехлеви и его третьей жены Фарах Диба.
Если кто-то при этом усмехнется, представляя монархистов этакими седыми старцами, слегка выжившими из ума, словом, карикатурными персонажами – то он глубоко ошибается. Дядечки резкие, с крепкими связями в ЦРУ и отдельных бизнес-сообществах, где особенно преуспела иранская диаспора, крови не боятся совершенно, а нынешние власти Ирана ненавидят истово.
Лично Шармахд виновен в организации теракта в мечети города Шираз в 2008 году. Тогда при взрыве погибли четырнадцать человек, еще двести два получили ранения. Одним из последних заявленных группировкой терактов стал прошлогодний взрыв СВУ в одном из медресе все того же Шираза. Тогда, по заявлению «Тондар», жертвами взрыва стали сто двадцать человек, среди которых были чиновники и сотрудники КСИР.
Отсутствие информации об этом теракте в средствах массовой информации группировка объяснила попыткой Тегерана скрыть успех террористов. Кстати, взрыв в мечети в 2008 иранские власти также сначала пытались списать на случайную детонацию боеприпаса, оставшегося со времен ирако-иранской войны. Однако впоследствии иранские спецслужбы признали случившееся терактом и задержали порядка двадцати подозреваемых. Трое из них были приговорены к смертной казни и повешены в 2009 году.
Кроме того, группировка готовила серию терактов и на осень нынешнего года. Как сообщает министерство разведки Ирана, они пытались взорвать дамбу в Ширазе, а также планировали произвести взрыв цианидных СВУ на тегеранской книжной ярмарке и, наконец, уничтожить мавзолей Хомейни в Тегеране – то есть, доделать то, что у них не получилось в 2010, когда в результате взрыва в этом мавзолее были ранены несколько человек.
К слову, по сообщениям государственного телеканала IRIB, террористы группировки «Тондар» планировали устроить теракт в генконсульстве России в Реште. В российской дипмиссии эту информацию назвали непроверенными слухами и отказались комментировать.
В любом случае, «Тондар» являлся достаточно серьезной боевой группировкой. И когда сегодня в американских масс-медиа о ней говорят как о «малоизвестной группировке», то это, мягко говоря, не соответствует действительности. Будь она таковой – Тегеран вряд ли на самом высоком уровне стал бы поднимать перед Вашингтоном вопрос о запрете ее деятельности в 2015 году, когда переговоры по ядерной программе выходили на финишную прямую.
Кстати, в борьбе с ядерной программой Тегерана они тоже отметились, и, как обычно – кровью. Именно эта группировка вместе с «Моджахедами иранского народа» была причастна к серии убийств и покушений на иранских атомщиков в 2010 году, организованных по заказу израильтян.
Ну а что тут такого с точки зрения морали? Ведь сам наследный принц Реза в 2017 году в интервью Associated Press заявлял, что готов сотрудничать против Тегерана с кем угодно – «будь то США или саудовцы или израильтяне или кто-то еще». Эмоции эмигрантов-монархистов в отношении покинутой родины – вещь сложная и противоречивая, от ностальгии и скупой слезы до яростного «вешать этих скотов будем, когда вернемся».
А в том, что вернутся – у них сомнений нет. «Хоть тушкой, хоть чучелком», хоть в обозе оккупационных войск – для них не слишком принципиально. Кронпринц Пехлеви в каждом интервью заявляет о своих многочисленных сторонниках в Иране. И отрицать их наличие было бы глупым. Но, как говорится, есть нюансы. Практически ни одно политическое выступление не обходится без того, что бы кто-то не выкрикнул монархический лозунг.
Но в подавляющем своем большинстве – это очень молодые люди, родившиеся уже после революции, при шахе ни дня не жившие. А вот те, кому удалось захватить этот период – возвращаться туда категорически не хотят, пусть и модно публиковать картинки красивой жизни Ирана того времени. Забывая упомянуть, что та красивая жизнь была доступна лишь единицам. И далеко не факт, что нынешние почитатели шаха в самом Иране в это число избранных бы попали…
«Тондар» можно считать на время ликвидированным. Захват лидера, Джамшида Шармахда, означает, как следствие, и ликвидацию агентурной сети организации в самом Иране и соседних с ним странах, причем, агентурной сети серьезной, это не студенты на митингах.
Проблема в том, что на это место придут другие, и сделают это в достаточно короткий срок. Подрывные антииранские организации на тайном рынке разведок сегодня необычайно востребованы. А потому просто обязаны вновь появляться. Так что, нынешний успех иранской разведки – это не конец чего-то, а лишь один из эпизодов тайной войны вокруг Ирана, идущей уже более четырех десятилетий.