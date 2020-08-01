Игорь Панкратенко для haqqin.az 14:17

В субботу, 1 августа, иранские власти сообщили о задержании Джамшида Шармахда, лидера националистической антиисламской организации «Королевская ассамблея Ирана» (Тондар), в которую входят эмигранты-выходцы из Ирана, проживающие в США. Как сообщается – и это одна из главных интриг в данной новости - иранские разведчики «приняли» Шармахда в Калифорнии. Хотя ранее они пытались выманить его в Иран или дружественные Ирану арабские страны.

Но сначала – немного о «Тондаре» и самом Джамшиде Шармахде. Группировка называет себя «Шахской ассамблеей Ирана» и ставит своей целью борьбу с исламом как с религией, уничтожившей персидскую культуру, а также, ни много ни мало, - реставрацию иранской монархии. То есть – возведения на трон 80-летнего Резу Пехлеви, старшего сына свергнутого и ныне покойного шаха Мохаммеда Резы Пехлеви и его третьей жены Фарах Диба. Если кто-то при этом усмехнется, представляя монархистов этакими седыми старцами, слегка выжившими из ума, словом, карикатурными персонажами – то он глубоко ошибается. Дядечки резкие, с крепкими связями в ЦРУ и отдельных бизнес-сообществах, где особенно преуспела иранская диаспора, крови не боятся совершенно, а нынешние власти Ирана ненавидят истово. Лично Шармахд виновен в организации теракта в мечети города Шираз в 2008 году. Тогда при взрыве погибли четырнадцать человек, еще двести два получили ранения. Одним из последних заявленных группировкой терактов стал прошлогодний взрыв СВУ в одном из медресе все того же Шираза. Тогда, по заявлению «Тондар», жертвами взрыва стали сто двадцать человек, среди которых были чиновники и сотрудники КСИР. Отсутствие информации об этом теракте в средствах массовой информации группировка объяснила попыткой Тегерана скрыть успех террористов. Кстати, взрыв в мечети в 2008 иранские власти также сначала пытались списать на случайную детонацию боеприпаса, оставшегося со времен ирако-иранской войны. Однако впоследствии иранские спецслужбы признали случившееся терактом и задержали порядка двадцати подозреваемых. Трое из них были приговорены к смертной казни и повешены в 2009 году.

Кроме того, группировка готовила серию терактов и на осень нынешнего года. Как сообщает министерство разведки Ирана, они пытались взорвать дамбу в Ширазе, а также планировали произвести взрыв цианидных СВУ на тегеранской книжной ярмарке и, наконец, уничтожить мавзолей Хомейни в Тегеране – то есть, доделать то, что у них не получилось в 2010, когда в результате взрыва в этом мавзолее были ранены несколько человек. К слову, по сообщениям государственного телеканала IRIB, террористы группировки «Тондар» планировали устроить теракт в генконсульстве России в Реште. В российской дипмиссии эту информацию назвали непроверенными слухами и отказались комментировать. В любом случае, «Тондар» являлся достаточно серьезной боевой группировкой. И когда сегодня в американских масс-медиа о ней говорят как о «малоизвестной группировке», то это, мягко говоря, не соответствует действительности. Будь она таковой – Тегеран вряд ли на самом высоком уровне стал бы поднимать перед Вашингтоном вопрос о запрете ее деятельности в 2015 году, когда переговоры по ядерной программе выходили на финишную прямую. Кстати, в борьбе с ядерной программой Тегерана они тоже отметились, и, как обычно – кровью. Именно эта группировка вместе с «Моджахедами иранского народа» была причастна к серии убийств и покушений на иранских атомщиков в 2010 году, организованных по заказу израильтян.