Состоялся очередной этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой, которые проводятся в Азербайджане в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве обороны, согласно плану были проверены оперативность и координация выполнения задач, организация взаимодействия и слаживания, осуществление обеспечения в ходе боевых действий, а также эффективность действий личного состава и применения вооружения и военной техники.

Согласно сценарию учений выведенные в назначенные пункты мотострелковые и бронетанковые подразделения выполнили поставленные задачи.