Краснодарский край побил рекорд по числу заражений коронавирусом

В Краснодарском крае побит рекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный штаб.

За последние сутки на Кубани наблюдается прирост в 107 случаев — рекорд за все время пандемии. Случаи инфицирования выявлены в 22 городах и районах, то есть в половине всех муниципальных образований региона.

Больше всего случаев в Краснодаре — 53. На втором месте Сочи, где за последние сутки зафиксировали 10 новых случаев заражения. В Новороссийске заразились шесть человек, в Туапсе — пять.

Всего с весны 2020-го в Краснодарском крае зафиксировано 8472 случая инфицирования. За тот же период от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 114 человек.