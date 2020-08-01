В Москве вновь задерживают участников акций в поддержку Фургала

Новые задержания митингующих в поддержку арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала прошли на Манежной площади в Москве. Как пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на телеграм-канал «Real View», полиция схватила минимум двух пикетчиков — Зою и Александра Бакатовых.

Уточняется, что Зоя Бакатова стояла в одиночном пикете с плакатом «Я/Мы Сергей Фургал». Стражи порядка задержали и повели ее в автозак. По дороге Александр Бакатов попробовал взять у нее плакат, тогда силовики и его задержали.

Обоих увезли, предположительно, в ОВД «Китай-город».

Напомним, 1 августа на акциях протеста в поддержку Фургала в 14 городах России были задержаны 70 человек. Люди сообщали о применении силы и удушающих приемов при задержании.