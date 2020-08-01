За сутки коронавирусом заразились 58 тысяч американцев

Более 58 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США, более 1,1 тысячи человек скончались. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие сутки в Соединенных Штатах зарегистрировано 58 406 новых случаев заражения коронавирусом и 1 133 летальных исходов.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 620 502 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 154 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,4 миллиона заразившихся.