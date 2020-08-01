Заключенные устроили бунт в американской тюрьме

Двое заключенных и два сотрудника тюрьмы в городе Уэйкросс, американский штат Джорджия, пострадали в результате беспорядков в исправительном учреждении. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на представителя тюрьмы.

Беспорядки начались в тюрьме в субботу вечером около 22.40.

"Инцидент под контролем... с 1.00 воскресенья. Два сотрудника получили небольшие ранения, двое заключенных получили не угрожающие жизни ранения", - заявил представитель тюрьмы.

Причина беспорядков не уточняется.