Глава МВД Индии заразился коронавирусом

Глава МВД Индии Амит Шах заразился коронавирусом и ложится в больницу, пишет РИА «Новости».

«Получив начальные симптомы коронавируса, я сделал тест, получил положительный результат. Мое здоровье в порядке, но по совету врачей я ложусь в больницу», — приводятся слова Шаха.

Министр попросил всех, с кем он контактировал в последнее время, самоизолироваться и сдать тесты.

Индия находится на третьем месте в мире по распространению коронавируса: заразились 1,7 миллиона, выздоровели 1,1 миллиона, погибли 37 тысяч человек.