Минобороны Азербайджана о деталях гибели азербайджанского генерала

Министерство обороны Азербайджана выразило сожаление по поводу того, что в социальных сетях и некоторых СМИ распространяется ложная информация и видеоматериал о подробностях гибели генерал-майора Полада Гашимова.

«Отвечая на утверждения об операциях в апреле 2016 года, заявляем, что никакого отступления не было не только в направлении села Талыш, но и на других освобожденных высотах. Поднятые на этих высотах флаги Азербайджана и сегодня развеваются там.

Генерал погиб не «в тылу, в 31 км от линии фронта», как утверждают, а в окопе, где сражался вместе с подчиненными ему солдатами. Поэтому утверждения, выдвинутые в этих материалах являются необоснованными, ложными и служат интересам врага», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, опубликованном на официальной странице в соцсети Facebook.

Минобороны Азербайджана призвало представителей СМИ быть более ответственными и не распространять ложную информацию, а также с особой осторожностью относиться к новостям, касающимся шехидов.