Генпрокуратура об аресте Фуада Гахраманлы и других участников беспорядков

В последние дни некоторые СМИ и пользователи соцсетей распространили недостоверную информацию о якобы незаконном задержании, нарушении прав в ходе процессуальных действий и применению силы по отношению к Сеймуру Ахмедову, Асифу Юсифли, Фуаду Гахраманлы и другим лицам, обвиняемым по уголовному делу по фактам организации в ночь с 14 на 15 июля действий, приведших к нарушению общественного порядка, активного участия в этих беспорядках и оказания сопротивления представителям власти, выполнявшим свои служебные обязанности. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Эта информация, распространяемая с целью политизации уголовного дела, формирования ошибочного мнения у общественности для того, чтобы запутать общественное мнение, повлияв на ход следствия, не соответствует действительности, поэтому Генеральная прокуратура решительно опровергает её.

Все следственные мероприятия проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства при участии адвоката», - говорится в сообщении.

Генпрокуратура еще раз заявляет о том, что распространение необоснованной, ложной информации в период следствия по уголовному делу недопустимо.

Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Общественности будет представлена подробная информация о ходе расследования.