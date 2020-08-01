Спать на животе оказалось вредно

Вредно спать на животе и спине. Так считают ученые из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, пишет Cursorinfo.

По словам экспертов, сон является биологической функцией для очистки беспорядка, который накапливается, пока человек бодрствует. Исследования показали, что мозг может эффективно удалять токсичные вещества лишь в положении на боку, именно эта поза считается лучшей для хорошего ночного отдыха и помогает мозгу очиститься.

В то же время сон на спине или животе повышает шансы на развитие деменции, а также способен оказывать дополнительное давление на мышцы и суставы, что может привести к раздражению нервов, пробуждению с ощущением онемения и покалывания.

Перед сном ученые рекомендуют расслабляться посредством чтения книги или ванны.