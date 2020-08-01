Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 18:22

Европа продолжает оставаться континентом, где продолжается мирное противостояние, с одной стороны, Североатлантического альянса, а с другой - России. Один из пунктов противостояния — это регион стран Балтийского моря, где, памятуя историю ХХ века, смотрят на восток с серьезными опасениями. Для сдерживания России от вторжения в балтийские страны нужны значительные вложения. Так считает командир командования Объединенных сил НАТО в Брюнсюме (Нидерланды) генерал Йорг Фольмер.

По его мнению, такие действия будут способствовать быстрой переброске войск блока, если возникнет необходимость усилить присутствие вооруженных сил для защиты территории. Так он сказал в интервью порталу Латвийских вооруженных сил Sargs.lv. Фольмер отметил, что в последние годы страны-члены НАТО успешно объединились в рамках «Военной Шенгенской зоны», и понятно, что существенно были уменьшены многие бюрократические препоны, чтобы члены альянса смогли намного эффективнее перемещать свои подразделения внутри нее. Теперь пришло время упорядочения инфраструктуры. «В современных условиях нет необходимости в качестве сдерживания на долговременной основе размещать большие стотысячные контингенты военных. Технически их можно быстро перемещать, потому нужно упорядочить инфраструктуру внутри своей территории, чтобы быть в состоянии быстро перебрасывать наши подразделения в те страны альянса, где они наиболее необходимы», - сказал генерал Фольмер. Необходимость качественной инфраструктуры он сравнил с перемещениями фигур на шахматной доске - если она не будет уравновешена, то «фигуры на ней не смогут удержаться». «Представьте себе ситуацию, когда в Балтийский регион надо будет доставить 100 боевых танков, каждый в среднем весит около 80 тонн. По автодорогам мы перевозим их на специальных автотрейлерах. Таким образом, вес каждого танка вместе с трейлером превышает 100 тонн. Многие мосты неспособны выдержать этот груз. Это значит, что эту часть инфраструктуры надо улучшать. При этом этот шаг поможет не только улучшить объекты инфраструктуры, но и даст серьезный сигнал России. Там быстро поймут, если они готовятся», - пояснил генерал. И продолжил:

«Речь идет не только о странах Северо-восточного фланга НАТО, но и о тех, где солдаты уже размещены, например, о Германии. И там нужна соответствующая инфраструктура, чтобы военные смогли переместиться, скажем, в Польшу или Словакию. Думаю, что с оперативной точки зрения нам надо еще раз взглянуть на карту и переоценить готовность инфраструктуры». Он считает, что нужно не только приведение в порядок имеющейся инфраструктуры, но и развитие коридора Юг-Север в Европе. «В советское время вся инфраструктура была приспособлена для нападения на Запад. То, что нам надо сделать сейчас, это инфраструктура Юг-Север, по которой из Германии через Польшу в балтийские страны было возможно переместить технику и военных. Такие объекты инфраструктуры необходимы, и о них надо серьезно подумать», - подчеркнул Йорг Фольмер.