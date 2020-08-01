Генерал НАТО Фольмер шлет сигнал России Наша корреспонденция
Европа продолжает оставаться континентом, где продолжается мирное противостояние, с одной стороны, Североатлантического альянса, а с другой - России. Один из пунктов противостояния — это регион стран Балтийского моря, где, памятуя историю ХХ века, смотрят на восток с серьезными опасениями.
Для сдерживания России от вторжения в балтийские страны нужны значительные вложения. Так считает командир командования Объединенных сил НАТО в Брюнсюме (Нидерланды) генерал Йорг Фольмер.
По его мнению, такие действия будут способствовать быстрой переброске войск блока, если возникнет необходимость усилить присутствие вооруженных сил для защиты территории. Так он сказал в интервью порталу Латвийских вооруженных сил Sargs.lv. Фольмер отметил, что в последние годы страны-члены НАТО успешно объединились в рамках «Военной Шенгенской зоны», и понятно, что существенно были уменьшены многие бюрократические препоны, чтобы члены альянса смогли намного эффективнее перемещать свои подразделения внутри нее. Теперь пришло время упорядочения инфраструктуры.
«В современных условиях нет необходимости в качестве сдерживания на долговременной основе размещать большие стотысячные контингенты военных. Технически их можно быстро перемещать, потому нужно упорядочить инфраструктуру внутри своей территории, чтобы быть в состоянии быстро перебрасывать наши подразделения в те страны альянса, где они наиболее необходимы», - сказал генерал Фольмер. Необходимость качественной инфраструктуры он сравнил с перемещениями фигур на шахматной доске - если она не будет уравновешена, то «фигуры на ней не смогут удержаться».
«Представьте себе ситуацию, когда в Балтийский регион надо будет доставить 100 боевых танков, каждый в среднем весит около 80 тонн. По автодорогам мы перевозим их на специальных автотрейлерах. Таким образом, вес каждого танка вместе с трейлером превышает 100 тонн.
Многие мосты неспособны выдержать этот груз. Это значит, что эту часть инфраструктуры надо улучшать. При этом этот шаг поможет не только улучшить объекты инфраструктуры, но и даст серьезный сигнал России. Там быстро поймут, если они готовятся», - пояснил генерал. И продолжил:
«Речь идет не только о странах Северо-восточного фланга НАТО, но и о тех, где солдаты уже размещены, например, о Германии. И там нужна соответствующая инфраструктура, чтобы военные смогли переместиться, скажем, в Польшу или Словакию. Думаю, что с оперативной точки зрения нам надо еще раз взглянуть на карту и переоценить готовность инфраструктуры».
Он считает, что нужно не только приведение в порядок имеющейся инфраструктуры, но и развитие коридора Юг-Север в Европе.
«В советское время вся инфраструктура была приспособлена для нападения на Запад. То, что нам надо сделать сейчас, это инфраструктура Юг-Север, по которой из Германии через Польшу в балтийские страны было возможно переместить технику и военных. Такие объекты инфраструктуры необходимы, и о них надо серьезно подумать», - подчеркнул Йорг Фольмер.
Генерал также сказал, что находящиеся в Калининградской области оборонительные и наступательные вооружения угрожают не только странам Балтии и Польше, но и могут задержать развертывание дополнительных сил НАТО в регионе. НАТО приняло это во внимание при разработке планов защиты Балтийского региона. Командир Объединенных сил НАТО пояснил, что проблематичным местом для прохода сил НАТО является так называемый Сувалкский коридор.
Это граница Польши и Литвы между Калининградской областью России и Беларусью, участок которой Россия могла бы теоретически использовать, чтобы отсечь страны Балтии от прохода дополнительных сил НАТО.
Генерал НАТО пояснил также, что за Сувалкский коридор отвечают Польша и Литва. Он сообщил, что, будучи членами НАТО, они разработали соответствующие планы тактического уровня для защиты этой территории.
С обеих сторон часто звучат заверения в отсутствии каких-либо агрессивных планов. Однако и вооруженные силы в регионе северо-запада России, и в Калининградской области, и силы Восточного фланга НАТО не сидят сложа руки, следя за телодвижениями друг друга.