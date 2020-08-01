Посольство в Канаде о нападении армян на азербайджанцев

В ночь с 1 на 2 августа в канадском городе Торонто члены местной армянской общины с использованием холодного и огнестрельного оружия совершили очередную гнусную провокацию против проживающих там двух наших соотечественников. Об этом сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в Канаде.

Сообщается, что двое наших соотечественников получили ранения, отбивая нападение группы армян. Состояние наших соотечественников стабильное, один из них находится в больнице.

По информации, распространенной азербайджанской общиной Торонто, на место преступления немедленно прибыли члены общины и много полицейских. Полиция взяла объяснительные у пострадавших и на основании информации, предоставленной членами нашей общины, было установлено местонахождение лиц армянской национальности, совершивших провокацию. По факту местными правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Члены общины немедленно проинформировали посольство о совершенной провокации.

Посольство и соответствующие органы Канады контролируют данный вопрос, о результатах расследования будет предоставлена дополнительная информация.