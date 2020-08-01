Смертник подорвал себя в Афганистане

В афганском Джелалабаде возле тюрьмы смертник подорвал автомобиль, загруженный взрывчатыми веществами, передает TOLO News.

Официальные власти подтвердили факт взрыва, однако информации о пострадавших пока нет.

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