Во время протестов в Берлине задержали более 130 человек

Не менее 45 полицейских пострадали во время протестов в немецкой столице Берлине, которые были вызваны «коронавирусными» ограничениями.

По данным издания Focus, примерно из 20 тыс. участников митинга в центре города полиция задержала 133 наиболее буйных, — их обвинили в нарушении общественного порядка и применении силы к правоохранителям. В отношении нарушителей проводится расследование.

Отмечается, что протестующие не соблюдали меры безопасности, полиция потребовала прекратить мероприятие досрочно. После этого демонстрация под лозунгом «День свободы — конец пандемии» переросла в беспорядки и стычки.

Накануне сообщалось, что в рядах протестующих были представлены собственно сторонники теории заговора о том, что коронавируса не существует, а также неонацисты и жители, которым попросту надоели ограничения. Все участники были без масок.