Президент США Дональд Трамп может разрешить Microsoft купить TikTok, если произойдет «полное отделение» от оригинальной пекинской компании. Об этом Axios сообщили республиканские источники.

Отмечается, что компания Microsoft пообещала в случае покупки не только поменять серверы, обслуживающие приложение, но и внести изменения в программное обеспечение.

Ранее президент США Дональд Трамп решил ввести запрет на приложение TikTok на территории Соединенных Штатов.

В Белом доме заявляли, что рассматривают возможность введения ограничений против TikTok, вплоть до запрета. Приложение является собственностью китайской интернет-компании ByteDance. Отмечается, что быстрорастущие показатели мешают компании контролировать приложение.