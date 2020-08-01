В Нардаране обнаружили боеприпасы
Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) получило информацию об обнаружении патронов на территории бытовых отходов в поселке Нардаран Сабунчинского района Баку.
Специалисты Агентства и представители правоохранительных органов осмотрели вышеуказанную территорию, сообщает пресс-служба ANAMA.
Район был оцеплен полицией по соображениям безопасности. В результате неотложных поисковых операций были обнаружены одна ручная граната F-1, одно взрывное устройство, 37 патронов различных калибров и один пустой магазин для автомата.