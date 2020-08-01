Армянская диаспора присоединилась к антиправительственным протестам в Хабаровске. Накануне один из представителей армянской диаспоры по фамилии Давтян выступил перед протестующими в Хабаровске, и заявил о необходимости немедленного освобождения арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

Давтян также выступил с резкой критикой в адрес президента Владимира Путина, призвав россиян «подняться, как когда-то поднялись армяне». По мнению представителя армянской диаспоры, власти России обманывают свой народ и не боятся его.