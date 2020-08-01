Давтян призвал россиян против Путина: «Вам надо подняться, как и армяне!» видео
Армянская диаспора присоединилась к антиправительственным протестам в Хабаровске. Накануне один из представителей армянской диаспоры по фамилии Давтян выступил перед протестующими в Хабаровске, и заявил о необходимости немедленного освобождения арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.
Давтян также выступил с резкой критикой в адрес президента Владимира Путина, призвав россиян «подняться, как когда-то поднялись армяне». По мнению представителя армянской диаспоры, власти России обманывают свой народ и не боятся его.
«Они не боятся русских, но боятся кавказцев. Если кавказцы будут рядом с вами, то вы будете свободны», - сказал Давтян, заверив, что армяне поддерживают протесты в Хабаровске.
Напомним, что ранее известная тележурналистка Маргарита Симоньян обвинила власти Армении в том, что они наводнили страну антироссийскими НКО, которые обучают российскую молодежь, как свергать власть.
«Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе», — заявила тогда Симоньян.