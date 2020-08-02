США провели в Черном море масштабные учения флота и авиации

В акватории Черного моря прошли совместные учения Военно-морских и Военно-воздушных сил США.

Командующий Шестым флотом вице-адмирал Джин Блэк заявил, что это была «реалистичная и своевременная тренировка с целью усилить готовность действовать в регионе».

В маневрах были задействованы ракетный эсминец USS Porter из патрульной эскадрильи VP-47, самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16 Fighting Falcons, а также самолет-заправщик KC-135 Stratotanker и истребитель MQ-9 Reaper.

Учения проводились в международных водах и воздушном пространстве после совместных с Украиной и странами НАТО маневров Sea Breeze.