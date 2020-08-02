Иран вводит персональные санкции против бывшего советника Болтона
Власти Ирана вводят персональные санкции против представителя вашингтонского Фонда защиты демократии Ричарда Голдберга, ранее работавшего советником бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД Ирана.
"МИД Ирана вводит санкции против связанного с Фондом защиты демократии Ричарда Голдберга, бывшего советника Джона Болтона", - говорится в сообщении. Отмечается, что санкции вводятся "в соответствии со статьями четыре и пять закона о борьбе с нарушениями прав человека и террористическими актами".
В четверг госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Вашингтон расширяет санкции в отношении Тегерана. По его словам, дополнительные рестрикции призваны помешать поставкам в Иран продукции, которая может использоваться при осуществлении ядерной, ракетной и военной программ.