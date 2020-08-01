МИД Германии призывает ЕС не бояться противостояния с Китаем

Евросоюз не должен бояться противостояния с Китаем в ряде ключевых вопросов, заявил госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот в статье для журнала Der Spiegel.

Китай воспринимает ЕС как крупнейший в мире торговый блок и экономическое пространство, отметил Рот. По его словам, в таких условиях Евросоюз не должен опасаться борьбы с Китаем в вопросах прав человека, безопасности и технологий. Данные сферы имеют отношение к суверенитету европейских стран, считает госминистр.

Европейский союз должен проводить единую последовательную политику в отношениях с Китаем и эффективно использовать торговую политику и рынок как единственный рычаг давления, подчеркнул Рот.