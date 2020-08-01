Трамп требует приговорить чеченца Царнаева к смертной казни

Президент США Дональд Трамп требует приговорить одного из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохара Царнаева к смертной казни. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Редко кто-либо заслуживает смертной казни больше, чем бостонский подрывник Джохар Царнаев», – написал глава государства.

По его словам, суд согласился, что произошедшее на марафоне было «один из самых страшных терактов в стране после зверств 11 сентября».

«Федеральное правительство должно добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой главы процесса», – подчеркнул Трамп.