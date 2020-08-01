«Эльчин во сне сказал своей невесте, что станет шехидом…» видео
«Будьте здоровы. Будьте осторожны. Смотрите за собой, главное здоровье». Это слова из последней пятисекундной аудиозаписи, которую отправил родным Эльчин Мустафазаде, говорится в репортаже AzTv.
Напомним, что Эльчин Мустафазаде стал шехидом во время боев в Товузском направлении.
Мать шехида Махира Мустафаева рассказывает, что вся семья готовилась к свадьбе Эльчина Мустафазаде.
«Мы готовились к свадьбе. За несколько дней до этого, наша невеста увидела Эльчина во сне. Он сказал ей, что они вынуждены расстаться, потому что он станет шехидом», - рассказывает женщина.