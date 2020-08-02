Ученые назвали способы борьбы с деменцией

Развитию старческого слабоумия способствуют девять основных факторов, выяснили ученые из Университетского колледжа Лондона.

Как сообщает журнал Lancet, деменция наиболее остро развивается на фоне низкого уровня образования, повышенного давления, нарушений слуха, диабета и недостатка общения.

Кроме того, на развитие болезни влияет нездоровый образ жизни, в том числе курение, ожирение и недостаток физической активности.

Согласно последнему исследованию, свою роль играют также чрезмерное употребление алкоголя, травматические повреждения мозга и загрязненный воздух.

Соответственно, предотвратить деменцию помогут здоровый образ жизни, правильное питание и позитивный настрой, а также хорошая экология.