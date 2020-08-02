Как сообщает российское издание «Фонтанка», принципиально же их судьбу решили восемь присяжных 21 июля. Вердикт не оправдал ожидания подсудимых: «7:1» не в их пользу.

В сентябре 2017 года возле ресторана в Тбилиси двое неизвестных расстреляли из «Узи» Эльшана Мамедова в его же «Тойоте». В уголовном розыске Петербурга понимали, кто стоит за этим, но официально это все не имело никакого отношения к России. Пауза длилась недолго.

23 октября того же 2017 года на улице Турку в Петербурге задержали автомашину с Ахмедовым и Гусейновым. При себе у них нашли оружие и маски, оперативники узнали исполнителей из Тбилиси, но третий их напарник взял оружие на себя. То есть стрелков надо было отпускать.

Как сказал «Фонтанке» один из собеседников в Следственном комитете — «посидели-подумали». Так, взяли и возбудили в Петербурге дело по убийству в Тбилиси. Теоретически закон позволял — погибший был гражданином России. Нельзя сказать, что большинство коллег, в том числе и суд, обрадовались на тот момент такой бесперспективной модели. Однако уголовное дело из Грузии все же перетянули в СК Санкт-Петербурга.

Издание также напоминает, что арестованный Эмин Ахмедов является близким человеком убитого в 2016 году в Стамбуле вора в законе Ровшана Ленкоранского. Причиной конфликта был контроль над овощебазами Москвы и Петербурга.

Например, летом 2016-го возле Софийской овощебазы застрелили родственника некоего Эльчина Питерского. Кстати, целью было — выманить Эльчина на похороны и уже там его убить. Второго родственника Эльчина Питерского убили в Азербайджане к концу 2016-го. За самим Эльчином продолжали охотиться, а в 2017-ом на Ленинском шесть пуль получил его помощник. Наемника позже взяли в Стамбуле при покушении на Лоту Гули.

Суд же над обвиняемыми Ахмедовым и Гусейновым перенесли в Москву. В прокуратуре Петербурга журналисту «Фонтанки» подтвердили, что это первый приговор в России за убийство вне пределов страны.