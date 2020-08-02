В Тбилиси задержали сына Зураба Жвании

Сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания, Бесарион (Буса) Жвания задержан в Тбилиси – его обвиняют в нападении на внука экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе, Левана Топадзе, сообщает Новости-Грузия.

Согласно информации МВД Грузии, 24-летний Б.Ж. холодным оружием нанес несколько ранений 22-летнему Л.Т.. Как отмечается, случай произошел в доме Топадзе, а нападение было совершено на почве личного конфликта.

«Раненый мужчина был доставлен в больницу, где ему провели операцию», — сообщили в ведомстве.

Ранее Гоги Топадзе сообщил журналистам, что все участники конфликта были пьяны. По его словам, драка произошла, когда молодые люди возвращались из ресторана. Он также предполагает, что ссора началась из-за девушки.