Доктор Рошаль: ситуация с COVID-19 – репетиция биологической войны

"Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны", - отметил российский врач.

К последствиям распространения коронавируса, в том числе большому количеству пациентов, оказались готовы не все государства, считает Рошаль, пишет Sputnik.

По его мнению, в данный момент необходимо продолжать носить маски и перчатки, не пускать "сопливых, кашляющих детей" в садики, на предприятиях соблюдать санитарный кордон, запретив приходить на работу тем, кто чувствует недомогание, а также проводить тестирование на коронавирус.

"Коронавирус проверяет человечество на прочность, на то, как мы могли бы выстоять в серьезной биологической катастрофе", - отметил врач.