Боевики ИГ напали на тюрьму в Афганистане: десятки погибших и раненых

Жертвами атаки боевиков на тюрьму города Джелалабад на востоке Афганистана стали по меньшей мере 20 человек, еще 85 — получили ранения, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на источники.

По данным 1TV, смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль около тюрьмы в Джелалабаде. Как впоследствии сообщало агентство TOLOnews, боевикам в результате взрыва удалось проникнуть внутрь здания. Столкновения продолжались до утра понедельника, пятеро нападавших боевиков ликвидированы. По словам другого, неназванного источника, во время атаки из исправительного учреждения пытались сбежать и были пойманы 700 заключенных.

Взрыв в Джелалабаде произошел в дни праздника жертвоприношения. Движение "Талибан" и афганское правительство выступили за соблюдение в этот период трехдневного режима прекращения огня. Как указывает 1TV, ответственность за нападение в Джелалабаде взяла на себя одна из группировок, ассоциированных с террористической организацией "Исламское государство".