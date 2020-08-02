Итальянские ученые: коронавирус передается от людей животным

Итальянские исследователи подтвердили предположение о том, что люди могут заразить своих питомцев коронавирусом.

Как сообщает Deutsche Welle, ученые сделали такой вывод, исследовав 540 собак и 277 кошек в хозяйствах Северной Италии, в основном в Ломбардии. Эти животные жили вместе с зараженными или в районах, особо пострадавших от эпидемии. У 3,4 процента собак и 3,9 процента кошек были обнаружены антитела.

Возможно ли заражение человека от кошек и собак, пока точно неизвестно. По словам главы Института имени Фридриха Леффлера в немецком Грейфсвальде Томаса Меттенляйтера, собаки и кошки до сих пор не сыграли никакой роли в распространении коронавируса SARS-CoV-2. Решающим фактором остается передача инфекции от человека к человеку.