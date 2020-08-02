AZAL вновь увеличивает число рейсов в Стамбул

Так, с 6 августа число рейсов в Стамбул будет увеличено до 11 в неделю (сейчас авиасообщение между городами выполняется ежедневно). По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям AZAL будет выполнять рейсы в Стамбул дважды в день.

На рейсах AZAL Стамбул-Баку студенты вновь могут воспользоваться 30%-ной скидкой при покупке авиабилета. Для этого после оформления брони на сайте необходимо отправить сканированную копию иммиграционного документа и паспорта в колл-центр авиакомпании через форму обратной связи на сайте или посредством мессенджера WhatsApp. Подробная видеоинструкция по оформлению скидочного авиабилета представлена здесь:

Согласно новым правилам, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) и получившие негативный результат.

Со списком лабораторий в Баку, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), можно ознакомиться на сайте: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics.

Как сообщалось ранее, при вылете из Стамбула в аэропорту на стойке регистрации необходимо будет показать справку о негативном результате на COVID-19, предоставленную одной из клиник Memorial Sağlık Grubu или других клиник из списка на сайте министерства здравоохранения Турции: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi.

Пассажиры, возвращающиеся из других стран через Стамбул, могут предоставить справку о ПЦР-тестировании из лаборатории, сертифицированной министерством здравоохранения (или другим компетентным органом) этой страны, либо пройдя тестирование в одной из турецких клиник из списка, предоставленного выше.

Во всех случаях результат теста должен быть получен в течение 48 часов до вылета рейса.

В соответствии с решением Кабинета Министров Азербайджана все прибывшие этими рейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции. С этой целью во время полета они должны будут заполнить декларацию с указанием адреса проживания, где они смогут самоизолироваться. Разрешения, выдаваемые посредством SMS-8103 не будут распространяться на этих лиц.

Напомним, что на выполняемых в период пандемии COVID-19 рейсах будут применяться специальные правила как в аэропортах вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. «Азербайджанскими Авиалиниями» была подготовлена видеоинструкция: