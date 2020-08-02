В Огузе наркоторговцы открыли огонь по сотрудникам полиции

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники полиции задержали жителей села Ширванлы – ранее судимого Новруза Умарлы и его двоюродного брата Аяза Балакишиева, которые выращивали коноплю в лесу на территории указанного села.

Пытаясь уйти от ответственности, Н.Умарлы открыл огонь по сотрудникам полиции из пистолета, который незаконно носил при себе. Однако сотрудники полиции оперативно обезвредили и задержали его. Вскоре был задержан и пытавшийся скрыться А.Балакишиев. Во время осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты принадлежащий Н.Умарлы пистолет Макарова, два магазина с 15 патронами, прибор ночного видения, маска, перчатки и 165 кустов конопли.

В ходе оперативных мероприятий был проведен осмотр места проживания задержанных. Во дворе дома А.Балакишиева было обнаружено и изъято более 91 г марихуаны в целлофановом пакете, ружье марки «ТОЗ» с обрезанным стволом и прикладом; в доме Н.Умарлы – около 37 г марихуаны.

В Огузском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.