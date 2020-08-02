Армия обороны Израиля предотвратила взрыв на границе страны с Сирией. Видео с камер видеонаблюдения, на котором зафиксированы злоумышленники, пытавшиеся заложить взрывчатку, опубликовано в Twitter вооруженных сил.

На кадрах видно, как четыре человека подобрались к границе. Утверждается, что они пытались устроить нападение, однако израильская армия нейтрализовала злоумышленников.

«Мы будем и дальше защищать границы Израиля от любых угроз со стороны врага», — говорится в записи.