Израиль предотвратил взрыв на своей границе видео
Армия обороны Израиля предотвратила взрыв на границе страны с Сирией. Видео с камер видеонаблюдения, на котором зафиксированы злоумышленники, пытавшиеся заложить взрывчатку, опубликовано в Twitter вооруженных сил.
This is the moment when four terrorists attempted to plant explosives near the security fence between #Israel and #Syria last night...— Israel Defense Forces (@IDF) August 3, 2020
...and the moment we stopped them.
We will continue to defend Israel's borders from all enemy threats. pic.twitter.com/bQPGPiJFlg
На кадрах видно, как четыре человека подобрались к границе. Утверждается, что они пытались устроить нападение, однако израильская армия нейтрализовала злоумышленников.
«Мы будем и дальше защищать границы Израиля от любых угроз со стороны врага», — говорится в записи.