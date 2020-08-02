Этот год жители Балканского полуострова запомнят надолго — не только из-за провала туристического сезона на фоне пандемии коронавируса, но и благодаря масштабным акциям протеста. Уже три недели подряд тысячи жителей Болгарии выходят на улицы с требованием отправить правительство Бойко Борисова в отставку.

А началось все 7 июля, когда вооруженные силовики ворвались в кабинеты президента Румена Радева и его советников. Секретарь президента по правовым вопросам Пламен Узунов и советник по вопросам безопасности Илия Милушев были задержаны, а документы и материалы с их компьютеров изъяты для разбирательства по делу о разглашении сведений, содержащих гостайну.

Рейд и аресты прошли по указанию генерального прокурора Ивана Гешева. Узунова и Милушева вскоре отпустили под залог, но процесс уже был запущен: с этого дня каждый вечер демонстранты выходили на улицы Софии и скандировали «Да изхвърлим мафията» («Вышвырнем мафию»), обвиняя правящую партию GERB в коррупции, правительство Бойко Борисова - в связях с местными олигархами, а Гешева - в превышении должностных полномочий.

Тогда же, 7 июля, глава оппозиционной партии «Да, България!» Христо Иванов отправился на пляж Росенец — природный парк, расположенный недалеко от Бургаса. Путь ему преградил кордон сотрудников Национальной службы защиты. Они объяснили, что территория де-факто является собственностью Ахмеда Догана — бывшего лидера «Движения за права и свободы», который по-прежнему остается в Болгарии одним из «серых кардиналов». 11 и 12 июля прибрежную территорию попыталась штурмом взять группа протестующих, что привело к столкновениям с силами правопорядка.

Так все и завертелось – до сих пор не остановить. Вчера участники антиправительственных протестов частично заблокировали в районе города Благоевград дорожное движение на международном шоссе Е-79, которое ведет в Грецию. К месту протестов были стянуты дополнительные силы полиции и жандармерии, которым удалось, не допустив столкновений, вытеснить участников акции с дорожного полотна.

А требования протестующих остаются прежними - отставка премьер-министра Бойко Борисова, генерального прокурора страны Ивана Гешева и досрочные выборы.

Противостояние Румена Радева и Бойко Борисова для жителей Болгарии не ново — политики уже давно находятся в состоянии «холодной войны». Но главная причина нынешнего обострения – та роль, которую в стране играют олигархи. По мнению людей, хорошо информированных, болгарский олигарх – птица вольная, ни в чем себе не отказывающая. Они не просто владеют элитными футбольными клубами и СМИ — они способны влиять на ход политических процессов. Как горько шутят сами болгары: «У каждой страны есть мафия. Но в Болгарии у мафии — своя страна».